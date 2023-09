Ρεκόρ διαμονής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) έκανε ο αστροναύτης της NASA Φρανκ Ρούμπιο και δύο Ρώσοι κοσμοναύτες ύστερα από την προσγείωσή τους στη Γη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ABC News, προσγειώθηκαν σήμερα το απόγευμα (27/9) με αλεξίπτωτο στο Καζακστάν με τη ρωσική κάψουλα Soyuz MS-23.

Η άφιξη του πληρώματος σηματοδότησε το τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού για τον Ρούμπιο, ο οποίος είχε σχεδιαστεί να περάσει μόνο έξι μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αντ’ αυτού, κατέγραψε συνολικά 371 ημέρες στο διάστημα μετά την ανακάλυψη διαρροής ψυκτικού υγρού την ώρα που επέστρεφε. Η ρωσική υπηρεσία αποφάσισε τότε για προληπτικούς λόγους να φέρει πίσω αυτό το σκάφος και να στείλει ένα άλλο, κενό, το Σογιούζ MS-23.

Η απροσδόκητη παραμονή του αστροναύτη της NASA αποτελεί νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής αμερικανού αστροναύτη σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Έγινε επίσης ο πρώτος Αμερικανός που κατέγραψε ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος σε τροχιά.

Η αποστολή του που έσπασε το ρεκόρ σηματοδότησε και άλλες αξιοσημείωτες πρωτιές για τον Ρούμπιο, καθώς αυτό ήταν το πρώτο του ταξίδι στο διάστημα μετά την επιλογή του για το σώμα των αστροναυτών της NASA το 2017, και στην αρχή της αποστολής έγινε ο πρώτος αστροναύτης με καταγωγή από το Σαλβαδόρ που ταξίδεψε σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι αν γνώριζε ότι η παραμονή του στον διαστημικό σταθμό θα ήταν διπλάσια από την αρχικά προγραμματισμένη, πιθανότατα θα είχε αρνηθεί την αποστολή πριν ξεκινήσει την εκπαίδευσή του.

TOUCHDOWN: NASA astronaut Frank Rubio returned to Earth after spending some 371 days in space — the longest for any U.S. astronaut.

Read more about his incredible journey at: https://t.co/wld0dxuf6t pic.twitter.com/uxzh3zMzMd

— ABC News (@ABC) September 27, 2023