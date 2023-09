Εξέλιξη την οποία κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν μερικές εβδομάδες έχει πάρει η κόντρα του Βίκτορ Οσιμεν με την Νάπολι στην Ιταλία.

Ο Νιγηριανός άσος της Νάπολι και ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της Serie A δεν διανύει της καλύτερες μέρες του στην Ιταλία με τις δύο πλευρές να έχουν μπει σε «πόλεμο».

Όλα ξεκίνησαν μετά το ματς με την Μπολόνια (0-0) την Κυριακή (24/9) όταν ο Νιγηριανός επιθετικός είχε ένα μικρό επεισόδιο με τον προπονητή της ομάδας, Ρούντι Γκαρθία.

Ο Οσιμεν έχασε πέναλτι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και λίγο αργότερα αντικαταστάθηκε, καθώς ο αγώνας πλησίαζε στο τέλος του. Ο ποδοσφαιριστής φάνηκε να ενοχλείται από την αντικατάσταση και διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση, φωνάζοντας στον προπονητή Ρούντι Γκαρσιά πριν φύγει από το γήπεδο. Ο Γάλλος προπονητής, ωστόσο, υποβάθμισε την κατάσταση.

Ο Οσιμεν κλήθηκε σε απολογία από την διοίκηση της ομάδας και αντιλαμβανόμενος το λάθος του, η υπόθεση έμοιαζε να ολοκληρώνεται.

Ωστόσο, ένα προσβλητικό βίντεο στο επίσημο λογαριασμό της ομάδας του ιταλικού νότου στο Tik Tok, το οποίο σατίριζε τον τρόπο που ζήτησε, πήρε και εν τέλει έχασε το κρίσιμο πέναλτι με την Μπολόνια, έριξε λάδι στη φωτιά. Ο πόλεμος μεγάλωσε και ο ατζέντης του Νιγηριανού επιθετικού πήρε θέση δηλώνοντας ότι «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κινηθεί νομικά» εναντίον του συλλόγου.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.

⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023