Ήταν πριν από λίγο καιρό που ο Στέφανος Τσιτσιπάς ομολογούσε πως η σύντροφός του Πάουλα Μπαντόσα τον έχει βοηθήσει να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Λίγο καιρό μετά και το λαμπερό ζευγάρι Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα έσβησε τις φωτογραφίες του από τον κοινό τους λογαριασμό στο Instagram, πυροδοτώντας τις φήμες χωρισμού.

Οι δύο τενίστες είχαν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κόσμου του τένις και του παγκόσμιου star system, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω τους.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα δεν έχαναν την ευκαιρία να μιλούν δημόσια για τον έρωτά τους. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό είχαν κάνει μια τολμηρή φωτογράφηση μαζί.

Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μιλήσει ανοιχτά για τον έρωτά του και τη σχέση τους.

«Η αγάπη με βοηθά να καταλάβω ότι στη ζωή δεν υπάρχει μόνο δουλειά και δεν μπορώ να σκέφτομαι το τένις 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, όπως έκανα στο παρελθόν. Έχω γνωρίσει κάποιον που με βοήθησε να εκτιμώ τις πιο σημαντικές αξίες της καθημερινότητας. Με βοήθησε να γίνω καλύτερος άνθρωπος», έλεγε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Love helps me understand that in life there isn’t only work and I cant think about tennis 24/7, which is something I did in the past. I’ve met someone who has helped me to appreciate most important values in every day life. She’s helped me to be a better person…» ❤️ pic.twitter.com/azTqfYuEQE

— Sunny 💚 (@SUNNY8X) August 26, 2023