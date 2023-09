Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αφού η περιοδεία της το καλοκαίρι που μας πέρασε έσπασε κάθε ρεκόρ εσόδων, αλλά και προσέλευση κόσμου.

Πλέον όμως η Τέιλορ Σουίφτ απασχολεί τα ΜΜΕ και για άλλους λόγους, όπως η φημολογούμενη σχέση της με τον Τράβις Κελς.

Οι δυο τους αποχώρησαν μαζί από το παιχνίδι των «Kansas City Chiefs» την Κυριακή, ενώ στη συνέχεια, κατευθύνθηκε σε ένα τοπικό εστιατόριο στο Μιζούρι για δείπνο.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια φρόντισε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για το ραντεβού της με τον παίκτη του NFL.,

Μάλιστα, ένα βίντεο που ανέβασε κάποιος στο TikTok αναφέρει πως η τραγουδίστρια πλήρωσε τους λογαριασμούς όλων των πελατών που βρίσκονταν τη στιγμή εκείνη το εστιατόριο, προκειμένου να φύγουν.

«Μόλις έλαβα μια κλήση από έναν φίλο στο Μιζούρι και η Τέιλορ πηγαίνει σε ένα μέρος εκεί και πλήρωσε για να φύγουν όλοι από το εστιατόριο» λέει στο βίντεο.

Taylor Swift paid to clear out restaurant to make way for her and Travis Kelce: report https://t.co/AQNLuBljNS pic.twitter.com/twbFn0LTgb

— Page Six (@PageSix) September 25, 2023