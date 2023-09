Χιλιάδες υποστηρικτές της επιστροφής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαδήλωσαν το Σάββατο στο κεντρικό Λονδίνο.

Εκατοντάδες άνθρωποι ντυμένοι με μπλε ρούχα και κρατώντας σημαίες της ΕΕ γέμισαν τα πεζοδρόμια πριν από την πορεία στους δρόμους της πόλης.

Στην πορεία συμμετείχαν γύρω στους 3.000 άνθρωποι με τελικό προορισμό όπως αναφέρει ο Independent στην πλατεία του Κοινοβουλίου όπου ομιλητές, ανάμεσά τους και ο Βέλγος πρώην πρωθυπουργός Γκι Φερχόφστατ απευθύνθηκαν στο συγκεντρωμένο πλήθος.

In London today… with thousands and thousands to call for the return of the UK into the EU after the Brexit disaster !

