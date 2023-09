Από τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάτησε το… κουμπί του πανικού για τους Μπακς, τίποτα δεν μοιάζει ίδιο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

«Αν οι Μπακς είναι στην ίδια σελίδα με μένα είναι υπέροχο, αν όχι πρέπει να νικήσω», τόνισε ο Greek Freak και από εκείνη την ώρα επικρατεί χαμός στον μαγικό κόσμο του NBA.

Είναι μια δήλωση που έχει προκαλέσει… τρόμο στα υψηλά κλιμάκια των Ελαφιών, καθώς ο Γιάννης, επί της ουσίας άνοιξε την πόρτα της φυγής από το Μιλγουόκι. Ναι, αυτό δε θα συμβεί την εφετινή σεζόν. Αλλά, τι θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι; Που ο Ελληνας σούπερ σταρ θα μπει στον τελευταίο χρόνο του εγγυημένου του συμβολαίου.

Τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο δίνουν και παίρνουν, με το ESPN να έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση στο ζήτημα.

Τι ανέφερε ο δημοσιογράφος Μπόμπι Μαρκς; Πως η παραμονή του Τζρου Χόλιντεϊ στο ρόστερ των «ελαφιών» θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Δεν νομίζω πως ο Γιάννης θα υπογράψει επέκταση. Δεν βγάζει νόημα οικονομικά. Ανησυχώ σύμφωνα με τα όσα έγιναν με τον Χόλιντεϊ. Νομίζω ότι θα είναι ο x-factor. Η ανανέωση του Χόλιντεϊ θα είναι διαθέσιμη από τις 22 Φλεβάρη. Μελλοντικά μπορεί να είναι free agent την επόμενη σεζόν. Αν τον χάσουν οι Μπακς, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

ESPN’s Bobby Marks believes Milwaukee would need to re-sign Jrue Holiday in order to keep Giannis Antetokounmpo

“I don’t think Giannis Antetokounmpo going to sign an extension, it doesn’t make sense financially. I would be concerned based on what happens with Jrue Holiday. I… pic.twitter.com/jyrfYQ7fLW

