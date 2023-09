Τη βοήθεια του κοινού ζήτησε ο αμερικανικός στρατός που εξακολουθεί να ψάχνει ένα μαχητικό F-35 το οποίο «εξαφανίστηκε» την Κυριακή έπειτα από ένα ατύχημα κοντά σε μια αεροπορική βάση στη Νότια Καρολίνα.

«Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες μας να εντοπίσουν το F-35, σας παρακαλούμε καλέστε στο Κέντρο Αμυντικών Επιχειρήσεων της Βάσης», έγραψε στην πλατφόρμα X η διοίκηση, δίνοντας και ένα τηλέφωνο με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι πολίτες.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

Ρεπουμπλικανή βουλευτής, ρώτησε στο X, πρώην Twitter: «Πώς στο διάολο χάνεις ένα F-35; «Πώς δεν υπάρχει συσκευή παρακολούθησης και ζητάμε από το κοινό τι, να βρει ένα τζετ και να το παραδώσει;»

Now that I got that out of the way. How in the hell do you lose an F-35?

How is there not a tracking device and we’re asking the public to what, find a jet and turn it in?

