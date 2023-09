Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει οι πληροφορίες γύρω από την πορεία της υγείας του Τσετσένου ηγέτη Ραζμάν Καντίροφ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας, η υγεία του βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς όπως αναφέρουν πηγές κοντά στο περιβάλλον του Τσετσένου ηγέτη ο Καντίροφ έχει πέσει σε κώμα.

Σχολιάζοντας την ραγδαία επιδείνωση της υγείας του Καντίροφ οι ουκρανικές Αρχές σημειώνουν ότι «οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται από διάφορες πηγές σε ιατρικούς και πολιτικούς κύκλους», τονίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας του δεν οφείλεται σε τραυματισμούς.

Kadyrov is in critical condition

A representative of the Main Intelligence Directorate of Ukraine, Andrei Yusov, said that Kadyrov’s illnesses worsened, which led to a critical condition.

«The information is confirmed from various sources in medical and political circles. This… pic.twitter.com/UFlFn44HLB

