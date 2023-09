Ινδία

Ένα αεροσκάφος Learjet, που εκτελούσε πτήση τσάρτερ, συνετρίβη στο διεθνές αεροδρόμιο της Βομβάης κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ άτομα. Τα έξι είναι επιβάτες και τα δύο μέλη του πληρώματος. Από τη συντριβή οι τρεις εκ των επιβαινόντων τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, λόγω ισχυρής βροχόπτωσης η ορατότητα ήταν μειωμένη. Παράλληλα, τονίζουν ότι οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο, μετά το περιστατικό, βρίσκονται εν αναμονή.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Βιζαχαπατνάμ προς τη Βομβάη και ξέφυγε από τον διάδρομο

Σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media, διακρίνεται το Learjet να έχει τυλιχτεί στις φλόγες μετά τη συντριβή ενώ επί τόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.

«Το αεροσκάφος γλίστρησε κατά την προσγείωση στον διάδρομο 27 του αεροδρομίου της Βομβάης. Επέβαιναν έξι επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση των οκτώ ατόμων που έχουν εγκλωβιστεί στο αεροπλάνο», ανέφερε νωρίτερα το India TV.

«Iδιωτικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Βομβάης συνετρίβη. Και οι οκτώ επιβαίνοντες στο αεροπλάνο είναι ασφαλείς», σημειώνει το ινδικό ειδησεογραφικό κανάλι Zee News.

Άλλα ινδικά μέσα ενημέρωσης, υπογραμμίζουν ότι η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού. «Το αεροσκάφος Learjet 45 VT-DBL που εκτελούσε πτήση από το Βιζαχαπατνάμ προς τη Βομβάη ξέφυγε από τον διάδρομο κατά τη διάρκεια της προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Βομβάης. Στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος», επισημαίνει η DGCA σε ανακοίνωσή της.

