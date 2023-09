Τον Βορειοκορεάτη ηγέτη υποδέχθηκε με όλες τις τιμές ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον χώρο του κοσμοδρομίου Βοστότσνι, μίας από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων της χώρας του.

«Χαίρομαι που σας βλέπω», είπε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. «Αυτό είναι το νέο μας κοσμοδρόμιο». Μέσω μεταφραστή, ο βορειοκορεάτης ηγέτης τον ευχαρίστησε για την πρόσκληση και για τη θερμή υποδοχή του.

Μάλιστα η χειραψία τους διήρκησε πάνω από μισό λεπτό.

JUST IN: North Korea's Kim Jong Un has arrived at the Vostochny Cosmodrome in Russia for his planned meeting with President Vladimir Putin. https://t.co/GpA3gRcbqd pic.twitter.com/E1gwyWomMf

— ABC News (@ABC) September 13, 2023