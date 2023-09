Ένα απίστευτο σενάριο φέρνει στο φως το ρωσικό κανάλι στο Telegram «VChK-OGPU», το οποίο έχει 800.000 εγγεγραμμένους, επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης, καθώς όπως αναφέρει ο Τσετσένος πολέμαρχος, Ραμζάν Καντίροφ φέρεται να έθαψε ζωντανό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της χώρας του, Ελχάν Σουλεϊμάνοφ.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, το οποίο επικαλείται το ρωσικό κανάλι στο Telegram, ο λόγος που ο Καντίροφ προέβη σε αυτή τη φρικιαστική εκτέλεση ήταν πως ο Σουλεϊμάνοφ ήταν ταυτόχρονα και προσωπικός γιατρός του 46χρονου ηγέτη της Τσετσενίας και ο ίδιος τον θεωρούσε υπεύθυνο για μία σοβαρή επιδείνωση στην υγεία του.

1/ Chechen dictator Ramzan Kadyrov is reported to have had his Deputy Prime Minister and former Minister of Health Elkham Elkhan Suleymanov buried alive on suspicion of poisoning him. Suleymanov has neither been seen nor heard from since October 2022. ⬇️ pic.twitter.com/D9voJRnIyi

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) September 10, 2023