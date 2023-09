Πάνω από 2.000 είναι οι νεκροί λόγω του ισχυρού σεισμού στο Μαρόκο, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει διαρκώς. Χιλιάδες είναι οι τραυματίες, ενώ οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο έτσι ώστε να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούν.

Η κυβέρνηση της χώρας της βόρειας Αφρικής έχει κηρύξει εθνικό πένθος μετά την τραγωδία. Οι πολίτες διαμαρτύρονται τόσο μέσω των social media, όσο και με δηλώσεις σε ΜΜΕ ότι η βοήθεια δεν επαρκεί.

Σε χωριά γύρω από το Μαρακές οι ώρες είναι δραματικές. Μάλιστα, πολίτες έχουν ξεκινήσει να σκάβουν ομαδικούς τάφους, αποχαιρετώντας πρόχειρα τους δικούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή της τους εξαιτίας των φονικών Ρίχτερ.

Mass graves made for those who have been killed in the earthquake in Morocco, as the death toll has exceeded 2,000.

May Allah grant them the highest of ranks in Jannah. pic.twitter.com/4FpgUd2wun

— مرسل پنجشیری (@M_panjshiri00) September 10, 2023