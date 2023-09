Επέστρεψαν σήμερα από το Μαρακές στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σώοι οι 108 επιβάτες της ειδικής πτήσης επαναπατρισμού της Aegean από το Μαρόκο, η οποία δρομολογήθηκε χθες από την εταιρεία σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών.

Στο Μαρόκο παρέμεινε μικρός αριθμός Ελλήνων πολιτών που αποφάσισαν να παρατείνουν τη διαμονή τους στις τουριστικές περιοχές της χώρας.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ραμπάτ συνεχίζει να ενημερώνει διαρκώς τους Έλληνες πολίτες για την κατάσταση στη χώρα, προσφέροντας κάθε είδους προξενική συνδρομή.

Πάνω από 2.000 είναι τα θύματα μετά τον ισχυρό σεισμό στο Μαρόκο. Άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Η κυβέρνηση της χώρας της βόρειας Αφρικής έχει κηρύξει εθνικό πένθος μετά την τραγωδία. Οι πολίτες διαμαρτύρονται τόσο μέσω των social media, όσο και με δηλώσεις σε ΜΜΕ ότι η βοήθεια δεν επαρκεί.

Σε χωριά γύρω από το Μαρακές οι ώρες είναι δραματικές. Μάλιστα, πολίτες έχουν ξεκινήσει να σκάβουν ομαδικούς τάφους, αποχαιρετώντας πρόχειρα τους δικούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή της τους εξαιτίας των φονικών Ρίχτερ.

Mass graves made for those who have been killed in the earthquake in Morocco, as the death toll has exceeded 2,000.

May Allah grant them the highest of ranks in Jannah. pic.twitter.com/4FpgUd2wun

— مرسل پنجشیری (@M_panjshiri00) September 10, 2023