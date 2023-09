Μια συγκινητική ανάρτηση

Δεν περιγράφεται η καταστροφή που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel με τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν, αλλά και τους επισκέπτες να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σώσουν ανθρώπους και περιουσίες.

Κάτοικος του Μικρού στο Νότιο Πήλιο με ανάρτηση του στο Facebook περιγράφει τις στιγμές που βίωσε όταν μαζί με τουρίστες προσπαθούσαν να «σώσουν ό,τι σώζεται» εξαιτίας της κακοκαιρίας Daniel.

«Αδιανόητο πως Σέρβοι, Γερμανοί, Βούλγαροι, Ούγγροι, Έλληνες, Αυστριακοί ήρθαν να κάνουν διακοπές στο Μικρό Νότιου Πηλίου και δούλεψαν 3 μέρες σαν σκυλιά προκειμένου να σωθεί ό,τι σώζεται. Σαν σκυλιά. Δεν ρώτησαν από πού είναι ο διπλανός τους απλά σκούπιζαν, έσπαγαν μάντρες, μετέφεραν άμμο για να σωθεί περιουσία η οποία δεν ήταν δική τους», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Προσθέτει επίσης πως «στο τέλος μας αγκάλιασαν, μας είπαν ότι είναι πολύ λυπημένοι, μας παρηγόρησαν, μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν ξανά και έφυγαν δακρυσμένοι».

Ο κάτοικος της περιοχής συμπληρώνει παράλληλα: «Ο τελευταίος την ώρα που του έδωσα το χέρι για να τον χαιρετίσω με κοίταξε στα μάτια και μου είπε “Antonis you are a very good man”. Ένας άνθρωπος του οποίου οι διακοπές καταστράφηκαν, έχει να κάνει μπάνιο με ζεστό νερό 3-4 μέρες, άφησε ένα ολοκαίνουριο αυτοκίνητο δυο μηνών στο Μικρό και θα έρθει να το πάρει σε έναν μήνα. Θα επιστρέψει στην πατρίδα του με λεωφορείο αποκαμωμένος αντί για ξεκούραστος. Βρήκε τη δύναμη να μου πει ότι εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος. Τι να πω εγώ για σένα άνθρωπε μου;».

