Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στη Γερμανία καθώς ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής επιτέθηκε βίαια σε μια ομάδα παιδιών επειδή μιλούσαν στα ουκρανικά.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι η επίθεση αυτή είχε πολιτικά κίνητρα, καθώς συνέβη στο πλαίσιο των αυξανόμενων εντάσεων γύρω από τους Ουκρανούς πρόσφυγες στη Γερμανία, όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ζητήσει άσυλο, από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος είναι μεταξύ 40 και 45 ετών, πλησίασε μια ομάδα παιδιών στην πόλη Άινμπεκ, της Γερμανίας, την ώρα που εκείνα κάθονταν σε μια γέφυρα και συνομιλούσαν στα ουκρανικά.

Ο άνδρας φαίνεται πως τα επέπληξε, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να μιλούν ρωσικά και στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία ήταν υπεύθυνη για την έναρξη του πολέμου με την Ρωσία.

Στη συνέχεια, ο άνδρας άρπαξε με τη βία ένα κορίτσι από τα μαλλιά και αμέσως μετά προχώρησε σε ρίψη ενός νεαρού αγοριού από το κιγκλίδωμα της γέφυρας, ύψους πέντε μέτρων, με αποτέλεσμα να πέσει στο κανάλι, σύμφωνα με τη Deutsche Welle.

