Νέα αρνητικά ρεκόρ καταγράφει η Ελλάδα αναφορικά με τα πύρινα μέτωπα το 2023 σε σχέση με άλλες μεσογειακές χώρες που αντιμετωπίζουν εξίσου δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Ενδεικτικό μεταξύ άλλων είναι η μεγάλη αύξηση των καμένων εκτάσεων παρά το γεγονός ότι φέτος ξέσπασαν λιγότερες πυρκαγιές σε σχέση με προηγούμενες αντιπυρικές περιόδους στη χώρα, αλλά και σε σχέση με τον αριθμό των εστιών που καταγράφηκαν σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (https://effis.jrc.ec.europa.eu) που επεξεργάστηκε η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της μονάδας ΜΕΤΕΟ, τα στατιστικά στοιχεία είναι εξαιρετικά αρνητικά για την πορεία της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Η αθροιστικά καμένη έκταση στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους έως και την Τετάρτη 30.08.2023, καταγράφει αύξηση +270% σε σύγκριση με την έκταση που κατά μέσο όρο (2002 – 2022) καίγεται ετησίως στη χώρα μας.

Καταγράφοντας 1.610.080 στρέμματα καμένων εκτάσεων έως την Τετάρτη 30.08.2023, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 20 Μεσογειακών χωρών. Δεύτερη έρχεται η Ισπανία με 843.150 στρέμματα και τρίτη η Ιταλία με 630.610 στρέμματα. Αύξηση των καμένων εκτάσεων καταγράφουν επίσης η Γαλλία (+68%) και το Μαρόκο (+43%), ενώ μείωση καταγράφεται στις υπόλοιπες χώρες.

Ο αθροιστικός αριθμός των μεγάλων δασικών πυρκαγιών (>300 στρέμματα) στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους έως και την Τετάρτη 30.08.2023, καταγράφει μείωση -20% σε σύγκριση με τον αριθμό μεγάλων δασικών πυρκαγιών που κατά μέσο όρο (2002 – 2022) εκδηλώνονται στη χώρα μας σε ετήσια κλίμακα. Αύξηση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών καταγράφεται σε Ισπανία (+80%), Γαλλία (+198%), Μαρόκο (+94%), Κύπρο (+2%), Λιβύη (+3%) και Σλοβενία (+14%).

Καταγράφοντας 45 μεγάλες δασικές πυρκαγιές (>300 στρέμματα) έως την Τετάρτη 30.08.2023, η Ελλάδα κατατάσσεται έβδομη μεταξύ 20 Μεσογειακών χωρών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 344 δασικές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του 2023.

Η μέση καμένη έκταση ανά μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους έως και την Τετάρτη 30.08.2023, σημειώνει αύξηση +365% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της περιόδου 2002 – 2022.

Καταγράφοντας, κατά μέσο όρο, 35.780 στρέμματα ανά δασική πυρκαγιά έως την Τετάρτη 30.08.2023, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 20 Μεσογειακών χωρών, με τεράστια μάλιστα διαφορά. Δεύτερη έρχεται η Αλγερία με μέσο όρο 9.280 ανά δασική πυρκαγιά και τρίτη η Συρία με μέσο όρο 6.052 στρέμματα ανά δασική πυρκαγιά. Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στην Ιταλία (+20%), με τις υπόλοιπες χώρες να παρουσιάζουν μείωση στον μέσο όρο των στρεμμάτων ανά δασική πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην γνωστή ως Twitter, η Υπηρεσία Copernicus ανέφερε ότι η πυρκαγιά στον Έβρο είχε καταστρέψει τουλάχιστον 808,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα (312,2 τετραγωνικά μίλια).

Η πόλη της Νέας Υόρκης καταλαμβάνει 778,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα (300,5 τετραγωνικά μίλια). Η καμένη έκταση στον Έβρο αποτελεί τη μεγαλύτερη καταστροφή στην Ευρώπη από τότε που υπάρχει καταγραφή δεδομένων.

#ImageOfTheDay

The historic fire in the #Evros area of Greece🇬🇷 is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia

🔴The Dadia forest and National Park have been severely affected

🔴8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned

⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2🇪🇺🛰 on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk

— Copernicus EU (@CopernicusEU) August 29, 2023