Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία από τις δορυφορικές καταγραφές της υπηρεσίας Copernicus για τις καμένες εκτάσεις στην ΕΕ από τις αρχές του έτους έως και τις 26 Αυγούστου.

Φωτιά στον Εβρο: Μεγαλώνει το μέτωπο και η ένταση της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με αυτά, οι εκτάσεις που έχουν πληγεί από πυρκαγιές φέτος αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ σε 13 από τα 27 κράτη-μέλη, στα μισά δηλαδή, η φετινή χρονιά είναι χειρότερη από τη μέση επίδοση της περιόδου 2006-2022.

Περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα η Ελλάδα επλήγη περισσότερο, με τη μεγάλη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη και τη Δαδιά να είναι πλέον η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από τότε που άρχισε η τήρηση δεδομένων στην ΕΕ.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής, Copernicus το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι ευρύτερο, καθώς σχεδόν σε όλες οι μεγάλες μεσογειακές χώρες, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, οι σωρευτικές φετινές καταστροφές είναι εκτενέστερες σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων 15 ετών.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχεια μίας τάσης που καταγράφεται στον ευρωπαϊκό νότο τα προηγούμενα χρόνια, καθώς σχεδόν κάθε νοτιοευρωπαϊκή χώρα έχει βιώσει μία «μαύρη» χρονιά την τελευταία εξαετία. Στην Πορτογαλία το 2017 οι καμένες εκτάσεις ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, υπερβαίνοντας τα 5,4 εκατομμύρια στρέμματα.

Στην Ισπανία, το 2022 σημειώθηκε ρεκόρ με 3 εκατομμύρια στρέμματα καμένα, ενώ στην Ιταλία το 2021 οι καμένες εκτάσεις υπολογίστηκαν στα 1,5 εκατομμύρια στρέμματα.

As of 26 August, the cumulative burnt area🔥 in 🇪🇺 countries for 2023 has exceeded the 2006-2022 average by 4⃣4⃣% ‼

For more #wildfire statistics, check out our European Forest Fire Information System #EFFIS portal at👇 https://t.co/v7T0j9iM2a pic.twitter.com/fN0fIsWudA

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 31, 2023