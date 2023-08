Οι 32 ομάδες των ομίλων του Champions League έγιναν γνωστές λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 30/8 και το απόγευμα της Πέμπτης (19:00) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη φάση των ομίλων.

Ατυχώς για την Ελλάδα ΑΕΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην επόμενη φάση, αλλά θα συνεχίσουν στους ομίλους του Europa League.

Ας δούμε αναλυτικά ποιοι είναι οι 32 σύλλογοι που υπόσχονται να χαρίσουν στο φίλαθλο κοινό μοναδικές στιγμές και στην περίοδο 2023-24.

Στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας μετέχουν οι κάτοχοι των (περυσινών) Champions League και Europa League, μαζί με τις πρωταθλήτριες ομάδες των κορυφαίων πρωταθλημάτων στην κατάταξη της UEFA: Μάντσεστερ Σίτι, Σεβίλη, Μπαρτσελόνα, Νάπολι, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπενφίκα, Φέγενορντ.

Το 2ο γκρουπ δυναμικότητας περιλαμβάνει τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ, Ντόρτμουντ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Λειψία, Πόρτο και Άρσεναλ.

Στο 3ο γκρουπ βρίσκονται οι, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σάλτσμπουργκ, Μπράγκα, Μίλαν, Λάτσιο, Ερυθρός Αστέρας, Αϊντχόφεν, Κοπεγχάγη.

Το 4ο γκρουπ αποτελούν οι, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Γαλατάσαραϊ, Σέλτικ, Νιούκαστλ, Ουνιόν Βερολίνου, Λανς, Αντβέρπ, Γιουνγκ Μπόις.

The class of 2023/24 is confirmed ✅

#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/laymtlZ4vx

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2023