Ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει τους παίκτες του ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν στην Basket League αλλά και την Euroleague, με τον Μπαρτζώκα να ετοιμάζει τα πλάνα του.

Και μπορεί οι Λούντζης, Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Φαλ και Μιλουτίνοφ να απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων στο Mundobasket, αλλά υπάρχουν άπαντες οι νεοφερμένοι (Γκος, Σίκμα, Τανούλης) και οι μη έχοντες υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες. Μεταξύ αυτών βέβαια ξεχωρίζει ένας παίκτης έκπληξη που ο coach B τον πιστεύει πολύ και αναμένεται να του δώσει χρόνο συμμετοχής τη φετινή σεζόν.

Πρόκειται για τον νεαρό Βενιαμίν Αμπόσι. Τον 17χρονο σούτινγκ γκαρντ που είχε ένα πολύ δυνατό καλοκαίρι με την Εθνική Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 και έδειξε έτοιμος για το επόμενο επίπεδο. Ποιο είναι αυτό; Μα φυσικά η ανδρική ομάδα…

Μόνο τυχαίο δεν είναι πως ο Αμπόσι θα ακολουθήσει την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι έχοντας μείνει στάσιμοι τα προηγούμενα χρόνια στο κομμάτι της ανάδειξης ταλέντων από την παραγωγική διαδικασία της ομάδας και ελλείψει Ελλήνων παικτών του ανώτατου επιπέδου, θέλει να μπολιάσει δίπλα στους έμπειρους και δουλεμένους για χρόνια παίκτες του Μπαρτζώκα τον Βενιαμίν Αμπόσι αλλά και τον Γιώργο Τανούλη.

📍V. #Abosi (F, 06’, Olympiacos)

Happy to see #Abosi perform so good after a tough season with injuries. Strong core, physically gifted, two-way potential is there and a key-factor of the Greek team in the upcoming #U18 European Championship. pic.twitter.com/rfTYRTuZLE

— Theο Anastasoudis (@Theo_Anast) July 16, 2023