Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετές ώρες από το μυθικό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στα 8,52 μ. που έκανε στην τελευταία του προσπάθεια στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος στίβου στην Βουδαπέστη, με το οποίο βρέθηκε στην κορυφή κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, ολόκληρη η Ελλάδα συνεχίζει να μιλάει για το νέο του κατόρθωμα.

Ο μυθικός άλτης ο οποίος μετά και την τελευταία του επιτυχία έχει κερδίσει τα πάντα, συγκλόνισε με τα άλματά του.

Ο ιπτάμενος Τεντόγλου 0 οποίος πριν ξεκινήσει το 6ο και τελευταίο του άλμα βρισκόταν στην δεύτερη θέση πίσω από τον Τζαμαϊκανό Πίνοκ, κρατούσε το καλύτερο για το τέλος, έτσι όπως μας έχει συνηθίσει και στο παρελθόν σε μεγάλες διοργανώσεις.

Το μεγαλείο του έλληνα παγκόσμιου πρωταθλητή ξεδιπλώθηκε και χθες στο στάδιο της Βουδαπέστης.

Ψύχραιμος μέχρι την τελευταία στιγμή, με μία απίστευτη αυτοσυγκέντρωση, ξεκίνησε το τελευταίο του άλμα γνωρίζοντας ότι για μία ακόμη φορά έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό του και να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Και τα κατάφερε ξεπερνώντας κατά δύο εκατοστά τον αντίπαλό του, χαρίζοντας έτσι στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι είναι αυτή τη στιγμή εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής ανοιχτού και κλειστού στίβου, «χρυσός» ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης. Παράλληλα είναι χρυσός σε όλες τις διοργανώσεις από το 2018 μέχρι σήμερα με εξαίρεση το παγκόσμιο του 2019 στη Ντόχα και το 2022 στο Όρεγκον, που ήταν δεύτερος.

Αρκεί να θυμίσουμε μερικές από τις διακρίσεις του από το 2015 μέχρι σήμερα για να αντιληφθούμε ότι βρίσκεται στην ελίτ με τους κορυφαίους αθλητές του στίβου.

Ο Τεντόγλου δεν είναι ένας απλός παγκόσμιος πρωταθλητής. Είναι ένας αθλητής φαινόμενο, που ξεχωρίζει για το ήθος του, την απλότητά του αλλά και το πείσμα του για να πετυχαίνει τους στόχους του.

Και θα περίμενε κανείς από έναν αθλητή που μόλις είχε κερδίσει τα πάντα στην αθλητική του διαδρομή να πετάει στα σύννεφα, ωστόσο ο ίδιος στις δηλώσεις του εμφανίστηκε… θυμωμένος καθώς όπως είπε θα μπορούσε στο τελευταίο άλμα να είχε κάνει 8,70.

«Πέρυσι είχα υποσχεθεί ότι θα πάω πολύ καλύτερα. Ο αγώνας ήταν πολύ πιο δύσκολος σχεδόν από όσους έχω συμμετάσχει και τελικά κατάφερα να πάρω τη νίκη. Πέρυσι δεν ήμουν καλά, ήταν κακός αγώνας για μένα, κακή μέρα. Απόψε δεν είχα δικαιολογία.

Ήταν δύσκολη μάχη, αλλά προσπάθησα να κάνω το καλύτερο. Δεν ήμουν άνετος. Μετά το τρίτο άλμα άρχισα να νιώθω άσχημα τα πόδια μου, σαν να παθαίνουν κράμπες και γι’ αυτό άργησα να κάνω το μεγάλο άλμα. Έπρεπε να τεστάρω τα πόδια, να δω αν ήμουν καλά και στο τελευταίο άλμα μπήκα να το κάνω, αφού δεν πόνεσα προηγουμένως. Ήταν δύσκολο για μένα, αλλά κατάφερα να το διαχειριστώ».

Ο Μίλτος Τεντόγλου όπως αποκάλυψε στη συνέχεια θύμωσε επειδή το τελευταίο του άλμα ήταν για 8,70.

«Είπα ‘πώπω λάθος’, που μπορεί να το θυμάμαι για πάντα. Είμαι ευχαριστημένος που κέρδισα, αλλά μπορούσα να κάνω ένα ρεκόρ. Στο τελευταίο άλμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι αφήνω τα πόδια στην προσγείωση, δεν ξέρω γιατί.

Απλά ήθελα κάτι καλύτερο, γιατί ήμουν σε εξαιρετική κατάσταση. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι αγώνες».

Σε ερώτηση για το τι του είπε ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, αποκάλυψε: «Μου είπε ‘πάμε, μπορείς, το ‘χεις, μπορείς να το κάνεις’. Του έλεγα ότι πονάω λίγο στη γάμπα μου και φοβήθηκε κι αυτός λίγο, όμως ήξερε ότι θα το κάνω».

Η παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου συνεχάρη τον έλληνα πρωταθλητή κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στο νέο μυθικό επίτευγμά του.

Σε ένα από τα tweet αναφέρεται στο τελευταίο άλμα που χάρισε το χρυσό στον Τεντόγλου.

Μαγικό τελευταίο άλμα και χρυσό για τον Τεντόγλου!

