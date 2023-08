Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες αυτών που σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή, χθες, του αεροσκάφους του Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Πούτιν εξήρε τις ικανότητες του αρχηγού της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ τονίζοντας ότι ήταν ένας "ταλαντούχος επιχειρηματίας", που έκανε "λάθη", και τον οποίο γνώριζε από τη δεκαετία του 1990.

