Ανησυχία για τον κλάδο

Νέο πλήγμα για τον αμερικανικό τραπεζικό κλάδο: Η S&P Global ανακοίνωσε ότι υποβαθμίζει τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και αναθεωρεί τις προοπτικές της για πολλές τράπεζες των ΗΠΑ, στο ίδιο μήκος κύματος με την Moody’s, προειδοποιώντας ότι οι κίνδυνοι χρηματοδότησης και η ασθενέστερη κερδοφορία πιθανότατα θα δοκιμάσουν την πιστωτική ισχύ του κλάδου.

Η S&P υποβάθμισε τις αξιολογήσεις της Associated Banc-Corp και της Valley National Bancorp σχετικά με τους κινδύνους χρηματοδότησης και την υψηλότερη εξάρτηση από διαμεσολαβητικές καταθέσεις. Υποβάθμισε επίσης την UMB Financial Corp, την Comerica Bank και την Keycorp, επικαλούμενη μεγάλες εκροές καταθέσεων και επικρατούν υψηλότερα επιτόκια.

Μια απότομη άνοδος των επιτοκίων επιβαρύνει τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα πολλών τραπεζών των ΗΠΑ, ανέφερε η S&P σε σημείωμά της, προσθέτοντας ότι οι καταθέσεις που κατέχονται από τράπεζες ασφαλισμένες από την Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) θα συνεχίσουν να υποχωρούν όσο η Federal Reserve διατηρεί την «ποσοτική σύσφιγξη».

Ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε επίσης την προοπτική της S&T Bank και της River City Bank σε αρνητική από σταθερή.

Η υποβάθμιση από τη Moody’s

Πριν περίπου δύο εβδομάδες η Moody’s Investors Service, προχώρησε σε Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας δέκα μικρών και μεσαίων τραπεζών στις ΗΠΑ , προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υποβαθμίσει και μεγάλους δανειστές όπως η US Bancorp, η Bank of New York Mellon Corp., η State Street Corp. και η Truist Financial Corp. σε μια σαρωτική κίνηση στις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται ο κλάδος.

Ο πιστωτικός οίκος σε μια σειρά σημειωμάτων που εξέδωσε αργά της Δευτέρα, ανέφερε ότι το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, οι πιθανές αδυναμίες του εποπτικού κεφαλαίου και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που συνδέονται με τα εμπορικά δάνεια ακίνητης περιουσίας εν μέσω της εξασθένησης της ζήτησης για χώρους γραφείων είναι μεταξύ των πιέσεων που ώθησαν στην επί τα χείρω αναθεώρηση.

«Συλλογικά, αυτές οι τρεις εξελίξεις έχουν μειώσει το πιστωτικό προφίλ ορισμένων αμερικανικών τραπεζών, αν και όχι εξίσου όλων των τραπεζών», έγραψε σε ορισμένες από τις αξιολογήσεις της.

Οι εταιρείες που είχαν περικοπές αξιολογήσεων περιλάμβαναν τις M&T Bank Corp., Webster Financial Corp., BOK Financial Corp., Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners Inc. και Fulton Financial Corp.

Η Northern Trust Co. και η Cullen/Frost Bankers Inc. βρίσκονται επίσης υπό εξέταση για υποβάθμιση.

Παράλληλα, η Moody’s υιοθέτησε μια «αρνητική» προοπτική για 11 δανειστές, συμπεριλαμβανομένων των PNC Financial Services Group, Capital One Financial Corp., Citizens Financial Group Inc., Fifth Third Bancorp, Regions Financial Corp., Ally Financial Inc., Bank OZK και Huntington Bancshares Inc.

Οι επενδυτές, συγκλονισμένοι από την κατάρρευση περιφερειακών τραπεζών στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη φέτος, παρακολουθούν στενά για σημάδια πίεσης στον κλάδο καθώς τα αυξανόμενα επιτόκια αναγκάζουν τις εταιρείες να πληρώνουν περισσότερα για καταθέσεις και να αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές . Ταυτόχρονα, αυτά τα υψηλότερα επιτόκια διαβρώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών και δυσκολεύουν τους δανειολήπτες σε εμπορικά ακίνητα να αναχρηματοδοτήσουν τα χρέη τους, αποδυναμώνοντας ενδεχομένως τους ισολογισμούς των δανειστών.

Η Moody’s αναφέρει επίσης ότι ορισμένες τράπεζες έχουν περιορίσει την ανάπτυξη των δανείων, γεγονός που διατηρεί το κεφάλαιο αλλά και επιβραδύνει τη μετατόπιση του μείγματος δανείων τους προς περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης.

Οι τράπεζες που εξαρτώνται από πιο συγκεντρωμένα ή υψηλότερα επίπεδα ανασφάλιστων καταθέσεων είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε αυτές τις πιέσεις, ειδικά όσες έχουν υψηλά επίπεδα τίτλων και δανείων σταθερού επιτοκίου.