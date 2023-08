Ακόμη ένα επικό παιχνίδι ανάμεσα σε Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ ολοκληρώθηκε με επικό τρόπο, καθώς ο Σέρβος πραγματοποίησε μια φανταστική ανατροπή απέναντι στον Ισπανό.

Ο Ισπανός έχασε τον τελικό, ενώ βρισκόταν μπροστά με 1-0 στα σετ αλλά και με break, γεγονός που τον απογοήτευσε πολύ μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Μάλιστα ήταν τόσο συναισθηματικά φορτισμένος που ξέσπασε σε δάκρυα μπροστά από την πετσέτα του.

Βέβαια μόλις ο κόσμος αντιλήφθηκε την κατάσταση του Αλκαράθ, ξεκίνησενα τον χειροκροτεί και να τον αποθεώνει, με τον 20χρονο να το καταλαβαίνει και να χαρίζει ένα μικρό χαμόγελο ενώ ήταν βουρκωμένος.

Even when Carlos Alcaraz is in tears, he still finds the strength to smile ❤️ pic.twitter.com/5DeAWKTFXG

— Eurosport (@eurosport) August 21, 2023