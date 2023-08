Κυκλοφοριακό πρόβλημα δημιούργησαν οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ όταν συγκεντρώθηκαν έξω από το εστιατόριο που βρισκόταν η τραγουδίστρια με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Συγκεκριμένα, εκατοντάδες θαυμαστές της συγκεντρώθηκαν έξω από μπαρ στο Λονγκ Άιλαντ όπου η σούπερ σταρ της ποπ εθεάθη εκεί για τον επικείμενο γάμο του μουσικού παραγωγού της με την ηθοποιό Μάργκαρετ Κουάλεϊ.

All the people waiting outside Black Whale in LBI to get a glimpse of Taylor Swift at Jack Antonoff’s wedding at the Jersey Shore. They are chanting “Taylor Taylor!” So wild! pic.twitter.com/S1Aqb2f2nG

— Nicole Michalik (@NicoleisNik) August 19, 2023