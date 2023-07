Ο Εμίλ , δύο ετών, εθεάθη για τελευταία φορά το απόγευμα του Σαββάτου, να παίζει έξω από το σπίτι των παππούδων του στο μικρό χωριό κοντά στο Le Vernet στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Όσοι συμμετείχαν στις εναέριες έρευνες έλαβαν την εντολή να παίξουν την ηχογραφημένη φωνή της μητέρας του Emile όσο πιο δυνατά γινόταν με την ελπίδα να βρεθεί το παιδί.

Έπειτα από 48 ώρες «χτενίσματος» της περιοχής το δίχρονο αγοράκι, δεν έχει βρεθεί ακόμη.

Η αστυνομία έστειλε τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο σημείο εξαφάνισης του μικρού παιδιού, για επιστημονική ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ανθρώπινα και αν μπορεί να συνδέονται με το αγνοούμενο παιδί.

French police search plot of land before abandoning hunt for missing two-year-old as tests show blood sample found on suspicious car is not human https://t.co/WrCmQVV1ml pic.twitter.com/QHcyxkaCWz

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 13, 2023