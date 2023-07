Για πολύ καιρό δεν γνωρίζαμε ούτε λεπτομέρεια για τον Ντέλε Άλι. Ο Άγγλος είχε μεταβεί στην Τουρκία και την Μπεσίκτας ως δανεικός από την Έβερτον όμως εκεί οριακά έδινε «σημάδια ζωής».

Ο ταλαιπωρημένος ψυχολογικά Άγγλος μέσος μίλησε αποκλειστικά στο κανάλι του Γκάρι Νέβιλ στο YouTube, εξομολογώντας τα μεγαλύτερα ζητήματα της ζωής του, την μικρή του ηλικία, το ποδόσφαιρο, τον εθισμό του στα υπνωτικά χάπια, αλλά και την κακοποίηση που δέχθηκε από τους ίδιους του τους γονείς και όχι μόνο, καθώς ο παίκτης της Έβερτον πλέον, έκανε μια απίστευτη αποκάλυψη για το πως κακοποιήθηκε σεξουαλικά σε ηλικία έξι ετών.

«Φοβάμαι να μιλήσω για αυτό, αλλά ήρθε η ώρα να το κάνω» είπε ο Ντέλε Άλι χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του. «Ένα πρωί έπρεπε να πάω στο τρένο, κοίταζα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και σκεφτόμουν την απόσυρση. Στα 24 μου, παρόλο που έκανα αυτό που αγαπούσα. Για εμένα ήταν κάτι που μου ράγισε την καρδιά. Ήταν πάντα ένας αγώνας με τον εαυτό μου σε όλα.

Εξωτερικά χαμογελούσα, φαινόταν ότι κέρδιζα την μάχη. Από μέσα όμως την έχανα. Αν ήξερες την ζωή μου (σ.σ. απευθυνόμενος στον Νέβιλ) θα καταλάβαινες καλύτερα. Ένα τραύμα είναι ένα τραύμα και το σώμα το καταγράφει, ότι και αν είναι αυτό. Θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους, να δουν ότι δεν είναι μόνοι και ότι δεν σε κάνει αδύναμο αν ζητάς βοήθεια».

Ενώ προχώρησε και στο περιστατικό του όταν ήταν έξι ετών.

«Με κακοποίησαν σε ηλικία έξι ετών. Με έστειλαν στην Αφρική για να πάρω πειθαρχία. Σε ηλικία επτά ετών κάπνιζα, στα οκτώ άρχιζα να πουλάω ναρκωτικά. Στα έντεκα με κρέμασαν από μια γέφυρα, στα δώδεκα όμως με υιοθέτησε μια καταπληκτική οικογένεια. Η βιολογική μου μητέρα ήταν αλκοολική και με μια φίλη της ήταν αυτή που με κακοποίησε.

If you do anything today, please watch this Dele Alli interview with Gary Neville. Such a brave decision to come out and talk about his past trauma and the mental health struggles he’s been going through. 💙 pic.twitter.com/JESuSEYc24

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 13, 2023