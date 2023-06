Πριν από μερικές ώρες, η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως οι ομάδες έρευνας εντόπισαν υποβρύχιους ήχους κάτα τη σάρωση του Βόρειου Ατλαντικού. Η ανίχνευση των ήχων από καναδικά αεροσκάφη την Τρίτη, τρίτη ημέρα των ερευνών, αναφέρθηκε από την ακτοφυλακή, καθώς ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για την παροχή οξυγόνου του αγνοούμενου υποβρυχίου.

Οι ρομποτικές επιχειρήσεις υποθαλάσσιας έρευνας εκτράπηκαν στην περιοχή από όπου φαίνεται να προέρχονται οι ήχοι, αλλά δεν υπήρχε κανένα απτό σημάδι του αγνοούμενου σκάφους, ανέφερε η ακτοφυλακή στο Twitter.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2

