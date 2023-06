Επιβεβαιώθηκε η είδηση πως το μικρό τουριστικό υποβρύχιο που χρησιμοποιείται για περιηγήσεις στη ζώνη του ναυαγίου του Τιτανικού εξαφανίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Την είδηση επιβεβαίωσε η OceanGate Expeditions, μία εταιρεία που αναπτύσσει υποβρύχια για αποστολές σε βαθιές θάλασσες από το 2021.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ένα από τα υποβρύχια της έχει χαθεί και ότι μέσα βρίσκονταν άνθρωποι, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειές για το πόσα άτομα επέβαιναν, αλλά και το ποια ήταν αυτά.

Όπως αναφέρει έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με στόχο την ασφαλή επιστροφή όσων βρίσκονται εντός του υποβρυχίου.

«Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για τη βοήθεια που λάβαμε από πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες ανοιχτής θαλάσσης, στις προσπάθειές μας να αποκαταστήσουμε την επαφή με το σκάφος», πρόσθεσε η OceanGate.

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως πέντε άτομα βρίσκονταν στο υποβρύχιο, το οποίο αγνοείται από το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα).

Τα ίχνη του υποβρυχίου αγνοούνται εδώ και περισσότερες από 24 ώρες και η επαφή χάθηκε μία ώρα και 45 λεπτά από τη στιγμή που καταδύθηκε.

Για τον εντοπισμό του έχει ξεκινήσει η μεγάλη επιχείρηση έρευνας στον Ατλαντικό Ωκεανό με τη συμμετοχή του ναυτικού και της ακτοφυλακής των ΗΠΑ και του Καναδά καθώς και με αεροπορικά μέσα. Επίσης συμμετέχει το τελευταίας τεχνολογίας αεροσκάφος P8 Poseidon, το οποίο έχει δυνατότητες υποβρύχιας ανίχνευσης.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο της εταιρείας, το υποβρύχιο έχει επάρκεια οξυγόνου για 96 ώρες.

Το σκάφος λειτουργεί στέλνοντας ένα μήνυμα κάθε 15 λεπτά για να δώσει σήμα σε όσους βρίσκονται στην ξηρά ότι είναι ασφαλές, ωστόσο το Sky News γνωρίζει ότι αυτά τα μηνύματα δεν έχουν ακουστεί από αυτό το σκάφος για περισσότερες από επτά ώρες.

Το ταξίδι, που κοστίζει 250.000 δολάρια κατ’ άτομο, ξεκινά από το Σεντ Τζονς, στη Νέα Γη του Καναδά και φτάνει στο ναυάγιο, που απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα. Για να δουν το κουφάρι του Τιτανικού, οι τουρίστες επιβιβάζονται στο Titan, ένα καταδυόμενο σκάφος χωρητικότητας πέντε ατόμων, που χρειάζεται περίπου 2 ώρες για να καταδυθεί.

Σύμφωνα με το Sky News, οι τουρίστες πληρώνουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να επισκεφτούν το ναυάγιο, ωστόσο η OceanGate Expeditions χρεώνει 250.000 δολάρια κάθε τουρίστα για μια θέση στην οκταήμερη αποστολή.

Με βάση όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της OceanGate Expeditions, άλλες δύο αποστολές έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2024.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, ανάμεσά τους είναι εξέχοντες επιστήμονες και εξερευνητές. Είναι γνωστό πως τα συγκεκριμένα υποβρύχια μπορούν να μεταφέρουν μέχρι πέντε άτομα.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα ανάμεσά τους βρίσκονται ένας απόστρατος Γάλλος στρατιωτικός, ένας ειδικός επί των υποβρυχίων, αλλά κι ένας δισεκατομμυριούχος.

Συγκεκριμένα ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος, Χάμις Χάρντινγκ. Ο δισεκατομμυριούχος με ανάρτησή του στα social media είχε δηλώσει «υπερήφανος» που θα ακολουθούσε την OceanGate ως «ειδικός αποστολής».

Αυτή ήταν και η τελευταία του ανάρτηση και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.

RMS TITANIC EXPEDITION

I am proud to finally announce that I joined @OceanGateExped for their RMS TITANIC Mission as a mission specialist on the sub going down to the Titanic.@ExplorersClub @actionaviation @One_More_Orbit #PolarPrince

Full story at:https://t.co/7UWUrKGyTQ

— Hamish Harding (@ActionAviation0) June 17, 2023