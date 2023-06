Η Aμερικανίδα τραγουδίστρια Bebe Rexha αναγκάστηκε να κατέβει εσπευσμένα από την σκηνή όταν άγνωστος της πέταξε ένα κινητό τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πρόσωπο σε συναυλία της στη Νέα Υόρκη.

Η εμφάνισή της έγινε στο Rooftop at Pier 17, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Best F’n Night of My Life».

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν την σκηνή με την τραγουδίστρια αμέσως μετά να πέφτει στα γόνατά της και μέλη του προσωπικού της συναυλίας να τρέχουν να τη βοηθήσουν.

Σε ένα άλλο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τραβηγμένο από τον Ross Bernaud, φαίνεται η τραγουδίστρια να αποχωρεί από την σκηνή καλύπτοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της.

«Αυτή είναι η Bebe Rexha που βγήκε βιαστικά από το χώρο της συναυλίας εδώ στη Νέα Υόρκη, αφού κάποιος πέταξε ένα τηλέφωνο και τη χτύπησε στο πρόσωπο. Περνούσαμε όλοι μια χαρά και το ίδιο και η Bebe. ;Oλοι περνούσαμε καλά, ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο; Ελπίζουμε να είσαι καλά Bebe», έγραψε τη λεζάντα της ανάρτησής του.

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu

— Ross (@RossBernaud) June 19, 2023