Ο Μπόρις Τζόνσον φαίνεται να εγκαταλείπει οριστικά την πολιτική μετά την παραίτησή του από θέση του πρωθυπουργού στον απόηχο του Partygate το 2022 αλλά και από βουλευτής πριν από μερικές ημέρες, καθώς επιστρέφει στη δημοσιογραφία.

Συγκεκριμένα η «Daily Mail» είχε προϊδεάσει στο πρωτοσέλιδο της Παρασκευής για έναν άγνωστο «ευρυμαθή αρθρογράφο που θα είναι απαραίτητο ανάγνωσμα – τόσο στο Γουέστμινστερ όσο και σε όλο τον κόσμο» και τελικά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας αποκάλυψε την ταυτότητά του, αναφέροντας πως αυτός θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τον Μπόρις Τζόνσον ως τον νέο μας αρθρογράφο. Γνωστός ως ένας από τους πιο πνευματώδεις και πρωτότυπους συγγραφείς, η στήλη του Μπόρις θα δημοσιεύεται στην Daily Mail κάθε Σάββατο», αναφέρει η «Daily Mail» σε ανάρτησή της στο Twitter.

📰 We are delighted to announce Boris Johnson as our new columnist

Famed as one of the wittiest and most original writers in the business, Boris’s column will appear in the Daily Mail every Saturday and you’ll be able to get a preview on MailOnline and The Mail+ on Fridays pic.twitter.com/76uETBRmnF

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 16, 2023