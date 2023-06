Τραυματισμούς που μοιάζουν με εγκαύματα ανέφερε μια μητέρα πως φέρουν στο κορμί τους, τα παιδιά της, αφού κατέβηκαν από τσουλήθρα παιδικής χαράς στη Μασαχουσέτη, των ΗΠΑ.

Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική κλήθηκαν στο σημείο και κατόπιν έρευνας διαπίστωσαν ότι άγνωστος είχε διαρρήξει τη νύχτα, τον χώρο με τις αντλίες για την πισίνα, στο υπόγειο του πάρκου, όπου αποθηκεύονται τα χημικά για τη λειτουργία της.

Έπειτα έκλεψε υδροχλωρικό οξύ και το έχυσε σε τρεις τσουλήθρες του πάρκου.

Το υδροχλωρικό οξύ χρησιμοποιείται σαν καθαριστικό πισίνας και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα σε παρατεταμένη έκθεση.

Η μητέρα των δύο παιδιών, δήλωσε ότι νόμιζε ότι το υγρό που είχε μαζευτεί στο κάτω μέρος της τσουλήθρας ήταν νερό βροχής.

«Φτάσαμε περίπου στις 8:15 το πρωί, οπότε νομίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι εκεί», είπε. «Άφησα τα παιδιά να παίξουν. Δεν πρόσεξα ότι υπήρχε κάποιο υγρό στο κάτω μέρος της τσουλήθρας. Υπέθεσα απλώς ότι ήταν νερό της βροχής» συμπλήρωσε.

Authorities say they believe someone broke into a storage room at the park to steal some muriatic acid and poured it onto three slides. https://t.co/TJWVV6mxO0

«Μετά, το μωρό μου, που είναι ενός έτους, άρχισε να κλαίει. Τότε ήταν που κατάλαβα ότι αυτό το υγρό δεν ήταν νερό. Αυτό που κάνει πάντα είναι να βυθίζει όλο του το πρόσωπο στο νερό, οπότε πραγματικά εκπλήσσομαι που δεν το έκανε και δεν άρχισε να πλατσουρίζει» ανέφερε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο ύποπτος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να πάρει το οξύ.

Officials believe the suspects may have suffered burns to their hands or arms while obtaining the muriatic acid. Their clothing may have also been degraded by contact with the acid. https://t.co/DPN0TvntPY

— 48 Hours (@48hours) June 15, 2023