Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην πόλη Γιτσάνγκ της Κίνας κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες. Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media οι άνεμοι που συνόδευαν την καταιγίδα «ξερίζωσαν» τέντα εστιατορίου.

Μαζί με την τέντα στον αέρα βρέθηκαν και ορισμένοι από τους ανθρώπους που προσπάθησαν – μάταια – να την κρατήσουν. Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ευτυχώς τα τραύματα που υπέστησαν είναι ελαφρά.

There was an attempt…

to hold the roof in place 😮

🔊 … this is crazy pic.twitter.com/R3chK9CJw5

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) June 13, 2023