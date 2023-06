Tουλάχιστον τρία μέλη της βασιλικής φρουράς λιποθύμησαν το Σάββατο εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στη Μεγάλη Βρετανία.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, έφτασαν τους 31 βαθμούς Κελσίου, τα μέλη της βασιλικής φρουράς φορούσαν τους μάλλινους χιτώνες και τα καπέλα καθώς βάδιζαν με στρατιωτικό εξοπλισμό

Το συμβάν συνέβη παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για τη ζέστη σε αρκετές περιοχές της Αγγλίας.

Στα βίντεο φαίνεται ένας φρουρός να πέφτει στο έδαφος ενώ έπαιζε τρομπόνι.

Σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται τα μέλη της βασιλικής φρουράς να παρακολουθούν την κατάρρευση ενός συναδέλφου τους, μη μπορώντας να εγκαταλείψει τον σχηματισμό τους.

Ωστόσο, οι προσπάθειες των φρουρών δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να τους ευχαριστεί με ένα tweet από τον λογαριασμό του Kensington Royal στο Twitter.

💂 At least three royal guards collapsed in the heat during Colonel’s Review parade – a final evaluation before it gets showcased before the king during the Trooping of the Colour. Prince William, who was carrying out the inspection, thanked the participants in a tweet pic.twitter.com/JLNTLWbekV

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε στρατιώτη που συμμετείχε στην Επιθεώρηση του Συνταγματάρχη σήμερα το πρωί στη ζέστη», είπε.

«Δύσκολες συνθήκες, αλλά όλοι κάνατε πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ.»

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023