Πέθανε ο Τεντ Καζίνσκι

Ο επονομαζόμενος «Unabomber», από τη δεκαετία του 1970 μέχρι αυτή του 1990 επιτέθηκε σε ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και πολίτες με αυτοσχέδιες βόμβες, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας 23, με στόχο να χτυπήσει τη σύγχρονη κοινωνική τάξη που παρέδιδε την ανθρωπότητα στα χέρια της σύγχρονης επικίνδυνης τεχνολογίας.

Ο Καζίνσκι είχε χαράξει ένα μονοπάτι που ήταν πρωτόγνωρο στην αμερικανική ζωή: το μοναχικό ιδιοφυές αγόρι, που έγινε αστέρι των μαθηματικών στο Χάρβαρντ, που αργότερα επέλεξε να ακολουθήσει μια μοναχική άγρια ζωή και στη συνέχεια να εξελιχθεί στον πιο περίπλοκο τρομοκράτη των ΗΠΑ.

O καθηγητής θαύμα του Μπερκλεϋ

Ο Κατζίνσκι έχοντας σκοράρει το απίστευτο I.Q. 167, κατάφερε και εισήχθη στο Χάρβαρντ στα 16 του χρόνια. Στο μεταπτυχιακό, στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, εργάστηκε σε έναν τομέα των μαθηματικών τόσο απόκρυφο που ένα μέλος της επιτροπής της διατριβής του υπολόγισε ότι μόνο 10 ή 12 άνθρωποι στις ΗΠΑ το κατάλαβαν.

Στα 25 του, ήταν ήδη αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ.

Ωστόσο, εκεί τα παράτησε όλα, εγκαταλείποντας την ακαδημαϊκή του καριέρα και τον πολιτισμό. Το 1971 πήγε να ζήσει σε μια παράγκα που έχτισε ο ίδιος στην αγροτική Μοντάνα.

Δεν έπινε πλέον από τρεχούμενο, διάβαζε στο φως των σπιτικών κεριών, σταμάτησε να υποβάλλει ομοσπονδιακές φορολογικές δηλώσεις και ζούσε με κουνέλια.

Τότε ήταν που κατέληξε να πιστεύει ότι θα έπρεπε να πολεμήσει την βιομηχανοποίηση και την καταστροφή της φύσης, εκτελώντας τρομοκρατικά χτυπήματα σε ανθρώπους που θεωρούσε «υπεύθυνους». Ο τρόπος που επέλεξε να το κάνει αυτό ήταν μέσω ταχυδρομικής αποστολής χειροποίητων βομβών!

Η «καριέρα» του τρομοκράτη

Μεταξύ 1978 και 1995, ο Καζίνσκι ταχυδρόμησε ή παρέδωσε με το χέρι μια σειρά από όλο και πιο εξελιγμένες βόμβες που αθροιστικά σκότωσαν τρία άτομα και τραυμάτισαν άλλας 23.

Ενώ οι βομβιστοί μηχανισμοί διέφεραν ευρέως στο πέρασμα των χρόνων, πολλοί περιείχαν τα αρχικά «FC», τα οποία ο Καζίνσκι είπε αργότερα ότι αντιπροσώπευαν το «Freedom Club», εγγεγραμμένα σε μέρη στο εσωτερικό.

Άφησε σκόπιμα παραπλανητικές ενδείξεις στις συσκευές και έδινε μεγάλη προσοχή στην προετοιμασία τους για να αποφύγει να αφήσει δακτυλικά αποτυπώματα.

Λόγω του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των βομβών αλληλογραφίας, οι ταχυδρομικοί επιθεωρητές των ΗΠΑ, οι οποίοι είχαν αρχικά την ευθύνη για την υπόθεση, χαρακτήρισαν τον ύποπτο «βομβαρδιστή Junkyard» (βομβιστή σκουπιδιών). Ο επιθεωρητής του FBI Terry D. Turchie διορίστηκε να διευθύνει την έρευνα που πήρε το όνομα UNABOM (Unabomber)

Δημοσιεύτηκε ευρέως ότι ορισμένα από τα θύματά του έχασαν τα δάχτυλά τους ενώ άνοιξαν ένα πακέτο-βόμβα. Το άνοιγμα μιας απλής αλληλογραφίας για πολλά χρόνια θα προκαλούσε τρέμουλο σε εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ωστόσο, τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν σε ορισμένες από τις συσκευές δεν ταίριαζαν με αυτά που βρέθηκαν σε γράμματα που αποδίδονται στον Καζίνσκι

Το FBI πιάνει δουλειά

Το 1979, δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας υπό την ηγεσία του FBI που περιλάμβανε 125 πράκτορες από διάφορες υπηρεσίες όπως του FBI και της Υπηρεσίας Ταχυδρομικής Επιθεώρησης των ΗΠΑ.

Η ομάδα εργασίας αυξήθηκε σε περισσότερα από 150 άτομα πλήρους απασχόλησης, αλλά η μικροσκοπική ανάλυση των ανακτημένων εξαρτημάτων των βομβών και η έρευνα για τις ζωές των θυμάτων αποδείχθηκε ότι είχε ελάχιστη χρησιμότητα για τον εντοπισμό του υπόπτου, ο οποίος κατασκεύασε τις βόμβες κυρίως από παλιοσίδερα διαθέσιμα σχεδόν οπουδήποτε.

Οι ερευνητές έμαθαν αργότερα ότι τα θύματα επιλέχθηκαν αδιακρίτως από έρευνα βιβλιοθήκης.

Το 1980, ο επικεφαλής πράκτορας Τζον Ντάγκλας, συνεργαζόμενος με πράκτορες στη Μονάδα Επιστημών Συμπεριφοράς του FBI, εξέδωσε ένα ψυχολογικό προφίλ του αγνώστου βομβιστή.

Το μανιφέστο

Το 1995, ο Καζίνσκι έστειλε πολλές επιστολές στα ΜΜΕ, περιγράφοντας τους στόχους του και απαιτώντας να τυπώσει μια μεγάλη εφημερίδα το δοκίμιό του 35.000 λέξεων «Βιομηχανική κοινωνία και το μέλλον της» (που ονομάστηκε «Unabomber μανιφέστο» από το FBI).

Δήλωσε ότι θα «απείχε από την τρομοκρατία» εάν αυτό το αίτημα ικανοποιούνταν. Υπήρχε διαμάχη ως προς το εάν το δοκίμιο έπρεπε να δημοσιευτεί, αλλά η γενική εισαγγελέας Janet Reno και ο διευθυντής του FBI, Louis Freeh, συνέστησαν τη δημοσίευσή του από ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια και με την ελπίδα ότι ένας αναγνώστης θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον συγγραφέα.

Ο Bob Guccione του Penthouse προσφέρθηκε να το δημοσιεύσει, αλλά ο Καζίνσκι απάντησε ότι το Penthouse ήταν λιγότερο «σεβαστό» από τους New York Times και την Washington Post, και είπε ότι, «για να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας να δημοσιεύσουμε τα άρθρα μας σε κάποιο «σεβάσμιο» περιοδικό, θα διατηρούσε το δικαίωμα να φυτέψει μία (και μόνο μία) βόμβα που προοριζόταν να σκοτώσει, μετά τη δημοσίευση του χειρογράφου μας» αν το Penthouse δημοσίευε το έγγραφο αντί για The Times ή The Post.

Τελικά η Washington Post δημοσίευσε το δοκίμιο στις 19 Σεπτεμβρίου 1995.

Μετά τη δημοσίευση του μανιφέστου, το FBI έλαβε χιλιάδες στοιχεία ως απάντηση στην προσφορά του για ανταμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην ταυτοποίηση του Unabomber.

Ποιός θα το πίστευε ότι τελικά τον Καζίνσκι θα «έδινε» στο FBI ο αδελφός του David, ο οποίος είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι πίσω από τις επιθέσεις ήταν ο αδελφός του που κάποτε θαύμαζε.

Η ακριβότερη σύλληψη του FBI

Ο Ντέιβιντ αργότερα προσέλαβε τον δικηγόρο Τόνι Μπίσσελι για να οργανώσει τα στοιχεία που συγκέντρωσε, ώστε να επικοινωνήσει με το FBI.

Η οικογένεια του Καζίνσκι ήθελε να τον προστατεύσει από τον κίνδυνο μιας επιδρομής του FBI, καθώς φοβόταν ότι θα είχε βίαιο αποτέλεσμα από οποιαδήποτε προσπάθεια του FBI να επικοινωνήσει με τον Καζίνσκι.

Τελικά, στις 3 Απριλίου 1996, οι πράκτορες του FBI συνέλαβαν έναν απεριποίητο Καζίνσκι στην καλύβα του. Μια έρευνα αποκάλυψε μια κρύπτη εξαρτημάτων βόμβας, 40.000 χειρόγραφες σελίδες περιοδικών που περιελάμβαναν πειράματα κατασκευής βομβών, περιγραφές των εγκλημάτων Unabomber και μια ενεργή βόμβα.

Βρήκαν επίσης αυτό που φαινόταν να είναι το αρχικό δακτυλογραφημένο χειρόγραφο του «Βιομηχανική κοινωνία και το μέλλον της». Σε αυτό το σημείο, ο Unabomber είχε γίνει στόχος της πιο ακριβής έρευνας στην ιστορία του FBI εκείνη την εποχή.

Μια έκθεση του 2000 από την Επιτροπή των ΗΠΑ σχετικά με την Προώθηση της Ομοσπονδιακής Επιβολής του Νόμου ανέφερε ότι η ειδική ομάδα είχε ξοδέψει πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Παραδοχή ενοχής για να μην… εκτελεστεί

Οι ψυχολόγοι που συμμετείχαν στη δίκη είδαν τα γραπτά του ως απόδειξη σχιζοφρένειας. Οι δικηγόροι του προσπάθησαν να υπερασπιστούν την παραφροσύνη — και όταν ο κ. Kaczynski επαναστάτησε και προσπάθησε να εκπροσωπηθεί στο δικαστήριο, κινδυνεύοντας να εκτελεστεί για να το κάνει, οι δικηγόροι του είπαν ότι αυτό ήταν ακόμη μια απόδειξη παραφροσύνης.

Στις 21 Ιανουαρίου 1998, ο Kaczynski κηρύχθηκε ικανός να δικαστεί από τον ομοσπονδιακό ψυχίατρο των φυλακών Johnson, «παρά τις ψυχιατρικές διαγνώσεις».

Καθώς ήταν ικανός να δικαστεί, οι εισαγγελείς ζήτησαν τη θανατική ποινή, αλλά ο Kaczynski το απέφυγε με το να δηλώσει ένοχος σε όλες τις κατηγορίες στις 22 Ιανουαρίου 1998 και να αποδεχτεί την ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης με όρους.

Αργότερα προσπάθησε να αποσύρει αυτή την ένσταση, υποστηρίζοντας ότι ήταν ακούσια, καθώς είχε εξαναγκαστεί να δηλώσει ένοχος από τον δικαστή.

Ο δικαστής Γκάρλαντ Έλις Μπάρελ Τζούνιορ απέρριψε το αίτημά του και το Εφετείο των ΗΠΑ για την Ένατη Περιφέρεια επικύρωσε αυτήν την απόφαση.

Ο πρώην καθηγητής του Μπερκλεϋ θα περνούσε το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή, μέχρι την 10η Ιουνίου 2023.