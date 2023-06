«Προετοιμαστείτε για εκκένωση»

Πελώριο υδροηλεκτρικό φράγμα που ανεγέρθηκε επί Σοβιετικής Ένωσης και βρίσκεται στο τμήμα της Χερσώνας (νότια Ουκρανία) που ελέγχεται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «ανατινάχθηκε» σήμερα, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει τεράστια ποσότητα νερού, σύμφωνα με τις εμπόλεμες πλευρές, που αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή της υποδομής κρίσιμης σημασίας.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν προς το παρόν– εικονίζουν πολύ ισχυρές εκρήξεις στο φράγμα στη Νόβα Καχόβκα, πάνω στον Δνείπερο ποταμό. Άλλα βίντεο δείχνουν τεράστιες ποσότητες νερού να βγαίνουν από τα συντρίμμια του φράγματος.

Since the morning, information has been received that at about 03:10 the Kakhovskaya hydroelectric power station was fired upon by the Armed Forces of Ukraine and, unable to withstand the pressure of the water, collapsed.

https://t.co/mf78d4a2qy pic.twitter.com/RjneKRvpSJ — Victor vicktop55 (@vicktop55) June 6, 2023

More pictures of the #Kakhovskaya #dam and resulting water pouring out towards the city. The amount of drinking water may rapidly decline. The level is falling. Ppl need to save up drinking #water in the area. pic.twitter.com/86KSX5tDXP — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) June 6, 2023

Η εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή έχει ήδη αρχίσει, ανέφερε ο περιφερειάρχης Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν.

«Εντός πέντε ωρών το νερό θα έχει φθάσει σε κρίσιμο επίπεδο», προειδοποίησε ο κ. Προκούντιν μέσω Telegram στις 06:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Εκκένωση περιοχών – Ανησυχία για Ζαπορίζια

Κατά το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, κάπου 80 κοινότητες θα χρειαστεί να εκκενωθούν στην περιοχή. Σύμφωνα με το κρατικό RIA οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για τους κατοίκους των παράκτιων οικισμών της Χερσώνας να προετοιμαστούν για εκκένωση.

Στον ταμιευτήρα του φράγματος βρίσκονται 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού και από αυτό υδροδοτούνται τόσο η χερσόνησος της Κριμαίας –που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014–, όσο και το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, που χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Undermining the Kakhovskaya HPP with rockets may have negative consequences for the ZNPP. As a result of the detonation, the water level in the Kakhov reservoir is rapidly decreasing, which is an additional threat to the temporarily occupied Zaporizhzhya NPP./1 pic.twitter.com/7ba0Igv1WX — Oksana Hliebushkina (@hliebushkina) June 6, 2023

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το TASS, φιλορώσος αξιωματούχος της Χερσώνας το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, δεν διατρέχει «κρίσιμο κίνδυνο» προς το παρόν.

Potential flood zone after the explosion of the dam of the Kakhovskaya hydroelectric power station on the Dnieper The mayor of Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, said earlier that about 300 houses in Korsunk and Dnepryan, located below the city, could fall into the flood zone. pic.twitter.com/SZ7iBd5mKH — Sprinter (@Sprinter99880) June 6, 2023

Οι αντίπαλες πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την καταστροφή του φράγματος.

«Το (φράγμα στην) Καχόβκα ανατινάχθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής», ανέφερε η διοίκηση νότιου τομέα του ουκρανικού στρατού μέσω Facebook. Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «η έκταση της καταστροφής, η ταχύτητα και ο όγκος του νερού και οι περιοχές που είναι πιθανό να πλημμυρίσουν τελούν υπό διευκρίνιση».

Russian army blew up the Kakhovskaya HPP. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/sToOyjnlbD — Maxim the XI 🇮🇱🇮🇳 (@jenyakell) June 6, 2023

Σύμφωνα με αξιωματούχους προσκείμενους στη Μόσχα που μίλησαν σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το φράγμα βομβαρδίστηκε από τους Ουκρανούς. Αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα στην περιοχή μίλησε για «πολύ σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια», ορολογία που επίσης παραπέμπει σε ουκρανική επίθεση.

Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι

Η καταστροφή από τη Ρωσία του φράγματος της Νόβα Καχόβκα στη νότια Ουκρανία συνιστά μια «οικοκτονία», όμως ουκρανοί και περιφερειακοι αξιωματούχοι εργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης, ενώ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκαλεί κατεπειγόντως σήμερα το ουκρανικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γερμάκ έγραψε επίσης στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, χωρίς να επεκταθεί, πως οι ενέργειες της Ρωσίας δημιουργούν επίσης απειλή για το γειτονικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Εξάλλου ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Κροατίας Ολέξιι Ντανίλοφ δήλωσε πως ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συγκαλέσει κατεπειγόντως σήμερα το εν λόγω συμβούλιο μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Καχόβκα.