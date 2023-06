Ο Ιάπωνας Κότζι Γιακούσο, ένας από τους διασημότερους ηθοποιούς στη χώρα του, απέσπασε σήμερα το βράδυ το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Perfect days» του Βιμ Βέντερς στο 76ο Φεστιβάλ των Καννών.

«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Βιμ Βέντερς και τον συν-σεναριογράφο. Δημιουργήσατε έναν υπέροχο χαρακτήρα», δήλωσε συγκινημένος στη σκηνή παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Στην ταινία αυτή του σκηνοθέτη του φιλμ «Παρίσι, Τέξας» (Χρυσός Φοίνικας, 1984), ο Κότζι Γιακούσο υποδύεται τον Χιραγιάμα, έναν υπάλληλο στις δημόσιες τουαλέτες του Τόκιο, έναν σιωπηλό και μοναχικό άνθρωπο, ο οποίος σιγά σιγά ανοίγεται στους άλλους.

Η Τουρκάλα Μερβέ Ντιζντάρ απέσπασε σήμερα το βράδυ το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου στο 76ο Φεστιβάλ των Καννών για την ερμηνεία της στην ταινία «Ξερά Χόρτα» του Νουρί Μπιλγκέ Τζεϊλάν.

«Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται για να ξεπερνούν τις δυσκολίες της ύπαρξης σε αυτόν τον κόσμο και να κρατούν την ελπίδα» μέσα τους, δήλωσε η ηθοποιός, η οποία υποδύεται μια γυναίκα που ερωτεύεται έναν δάσκαλο σε μια απομακρυσμένη επαρχία της Τουρκίας.

