Συναγερμός σήμανε όταν μια ένοπλη γυναίκα μπήκε στον πύργο του Ντόναλντ Τραμπ στο Σικάγο.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στους «Chicago Sun Times» ότι η γυναίκα μπήκε στον πύργο με καραμπίνα και βρίσκεται στον 26ο όροφο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφροέις, το περιστατικό δεν συνδέεται άμεσα με τρομοκρατική απειλή ενώ οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους από τον πύργο Τραμπ.

#Update: Just in – Reports that the women has barricaded herself inside #Trump tower #Chicago, allegedly holding other people hostage with her rifle. pic.twitter.com/FVYDOVYpQy

