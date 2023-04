Τους 32 έφτασαν οι τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, σε καφέ στην Αγία Πετρούπολη εξαιτίας της οποίας σκοτώθηκε ο γνωστός Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

NEW 🚨 Bomb explosion in Cafe in St. Petersburg, Russia — Russian military blogger killed pic.twitter.com/mvZ5h8fkgQ

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 2, 2023