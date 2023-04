Καθυστερούν οι υπογραφές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις των εξοπλιστικών προγραμμάτων στο πλαίσιο ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και κάλυψης των αναγκών που δημιουργήθηκαν λόγω της δεκαετίας που η χώρα έβαλε φρένο στις παραγγελίες λόγω της οικονομικής κρίσης.

Κάποια από αυτά τα προγράμματα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, όπως αυτές των φρεγατών Belh@rra και των αεροσκαφών Rafale, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και επιχειρούν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ κάποια βρίσκονται σε αρχικό στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη θα εξεταστούν οι εξελίξεις γύρω από τα Letter of Request for Price and Availability (Επιστολή Ενδιαφέροντος για Τιμή και Διαθεσιμότητα) που έχει απευθύνει η Ελλάδα στις ΗΠΑ για τα στρατιωτικά ελικόπτερα Black Hawk και τα πολεμικά αεροσκάφη F-35.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις φαίνεται πως έχουν βρει στο κύριο ελικόπτερο μάχης του αμερικανικού στρατού το ιδανικό εργαλείο για την άμυνα της χώρας, με το LoR να ζητά ενημέρωση για την απόκτηση 24+11 στρατιωτικών ελικοπτέρων Black Hawk από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Επί του παρόντος, τα Black Hawk παράγονται στο πλαίσιο της πολυετούς σύμβασης 10 (MY-X) που έχει υπογραφεί μεταξύ του αμερικανικού στρατού και της Sikorsky. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων MY-X, η απόκτηση γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Οι τιμές για το MY-X είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές και οι παραδόσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2027» σημείωσε μιλώντας στο in ο διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της Lockheed Martin Rotary and Mission Systems, Γρηγόρης Κουτσογιάννης.

Οι απαντήσεις

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του in, οι απαντήσεις και οι υπογραφές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τα Black Hawk δεν θα είναι άμεσες, αλλά με χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος του 2023.

Άλλωστε, η παραλαβή τους υπολογίζεται να ξεκινήσει το 2025 και να ολοκληρωθεί το 2027.

Ωστόσο, τις επόμενες δύο εβδομάδες το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να λάβει μια κρίσιμη απάντηση, που ενδεχομένως να αλλάξει κατά πολύ τις ισορροπίες στο Αιγαίο.

Η αμερικανική πλευρά θα απαντήσει στο αίτημα της Ελλάδας για την απόκτηση 20 μαχητικών αεροσκαφών F-35, με την προοπτική απόκτησης άλλων 20 στο μέλλον.

Πληροφορίες από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι η πολιτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρεί βέβαιη την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών. «Έχει κλείσει» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος.