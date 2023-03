Η αστυνομία ταυτοποίησε το άτομο που άνοιξε πυρ σε πρωτοβάθμιο ιδιωτικό σχολείο στη Νάσβιλ, στην πολιτεία Τενεσί των ΗΠΑ, ως την 28χρονη Όντρεϊ Χέιλ, η οποία είναι μια τρανς πρώην μαθήτρια του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τριών παιδιών και τριών ενηλίκων. Τα ονόματα των θυμάτων είναι Evelyn Dieckhaus (9 ετών), Hallie Scruggs (9 ετών), William Kinney (9 ετών), Cynthia Peak (61 ετών), Katherine Koonce (60 ετών) και Mike Hill (61 χρονών).

Σύμφωνα με αναφορές, ο αρχηγός της αστυνομίας αναγνώρισε την Όντρεϊ Χέιλ ως τρανς γυναίκα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα προφίλ του LinkedIn, η Όντρεϊ Χέιλ είχε καταχωρίσει τις αντωνυμίες «He/Him», σύμφωνα με το Fox News.

Σύμφωνα με αναφορές, η Όντρεϊ Χέιλ φέρεται να χρησιμοποίησε δύο τουφέκια και ένα όπλο, με τα οποία κατάφερε να εισβάλει στο κτίριο και να σκορπίσει τον θάνατο. Στη συνέχεια, η Χέιλ φέρεται να ανέβηκε τις σκάλες στον δεύτερο όροφο και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία παιδιά και τρεις ενήλικες.

Hale fired a number of rounds inside the Covenant Church/School building. She was armed with these 3 guns and significant ammunition. pic.twitter.com/3LYOU2r0sh

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023