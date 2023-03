Μία πολύ ευχάριστη έκπληξη περιμένει τους βιβλιοφάγους επιβάτες του σιδηροδρομικού σταθμού «Exeter St Davids» της κομητείας Devon στη Βρετανία.

Όσοι βρεθούν στον κεντρικό σταθμό τρένων θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν το αγαπημένο τους μυθιστόρημα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, καθώς ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House τοποθέτησε έναν αυτόματο πωλητή βιβλίων.

Το εν λόγω μηχάνημα λειτουργεί όπως κάθε άλλο που πουλάει σνακ και ποτά, ενώ τα βιβλία του διατίθενται σε τιμές βιβλιοπωλείου.

Introducing… the Penguin Book Vending Machine!

In 1935, Sir Allen Lane was inspired to create Penguin Books when he couldn’t find a good book to read at Exeter St. David’s train station.

We’ve gone back to our roots to ensure modern day commuters won’t face the same problem. pic.twitter.com/5rEf4IfL3f

— Penguin Books UK (@PenguinUKBooks) March 24, 2023