Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός από την έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, καθώς νεκροί είναι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ έξι αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των Αρχών.

Παράλληλα, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

Στο μεταξύ, επτά άνθρωποι έχουν διακομισθεί τραυματισμένοι σε νοσοκομεία της περιοχής.

Διαρροή αερίου προκάλεσε την έκρηξη;

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο εργοστάσιο της R.M. Palmer Company στο Δυτικό Ρέντινγκ, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας.

A large explosion at a chocolate factory in West Reading, Pennsylvania, Friday has left multiple people dead and several missing. Video from the scene shows flames and black smoke billowing hundreds of feet into the air as firefighters put out the blaze. https://t.co/XPHlF75IhE pic.twitter.com/NnluRa9mcT — CBS News (@CBSNews) March 25, 2023

Έρευνα θα προσδιορίσει τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, φαίνεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Five people were killed and six others were missing after a powerful explosion ripped through a chocolate factory in West Reading, Pennsylvania, on Friday, sending a plume of smoke into the air and shaking houses blocks away, officials said. https://t.co/YPq6n9N5eA pic.twitter.com/zKLQVF4MYy — The New York Times (@nytimes) March 25, 2023

Η R.M. Palmer Company είναι παλιά και γνωστή σοκολατοβιομηχανία της Πενσιλβάνια και ιδρύθηκε το 1948, ενώ απασχολεί 850 εργαζομένους.

Δείτε τη στιγμή της φοβερής έκρηξης

JUST IN: Massive explosion, MULTIPLE PEOPLE TRAPPED at chocolate factory in West Reading, Pennsylvania.. pic.twitter.com/AXwssOunHY — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 24, 2023