Η March Madness είναι σε εξέλιξη με τα κορυφαία πανεπιστήμια του NCAA να παλεύουν για τον φετινό τίτλο. Ωστόσο, η κορυφαία φάση της σεζόν έγινε ήδη στο παιχνίδι του Κάνσας Στέιτ με το Μίσιγκαν Στέιτ (98-93 στην παράταση).

Ο πόιντ γκαρντ των «Αγριόγατων» του Κάνσας Στέιτ, Μαρκίς Νόουελ προσποιήθηκε ότι διαφωνούσε με τον προπονητή του, Τζερόμ Τανγκ για το σύστημα που θα ακολουθούσε η ομάδα του ενώ το σκορ ήταν ισόπαλο 92-92 στην παράταση, έπιασε τους αντιπάλους του στον ύπνο και έδωσε μια εκπληκτική ασίστ στον Κεγιόντε Τζόνσον για ένα εντυπωσιακό ανάποδο alley-oop κάρφωμα.

Fake arguing with your coach to distract the defense before throwing a half-look pass for a reverse alley-oop to break a 92-92 tie in the final minute of OT in a Sweet 16 game at MSG might be the coolest shit I’ve ever seen pic.twitter.com/10E8CJEvkW

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πλέι μέικερ του Κάνσας Στέιτ «έγραψε» 20 πόντους και 19 ασίστ σε μια αξέχαστη παράσταση.

Μετά τον αγώνα, οι παίκτες των «Αγριόγατων» και ο τεχνικός τους ρωτήθηκαν αν αυτό ήταν ένα σύστημα που είχαν δουλέψει στην προπόνηση, ωστόσο δεν θέλησαν να αποκαλύψουν τα μυστικά τους.

Markquis Nowell and Jerome Tang were asked if the argument before Kansas State’s alley oop was staged.

Tang: «You can’t tell ’em, because then the next team will know.» 😂 pic.twitter.com/kAESZV8UkT

— Brad Galli (@BradGalli) March 24, 2023