Για τον Μιχαΐλ Κορότκοφ- παρατηρητή αμαξοστοιχιών για μια ζωή- ένα ασυνήθιστο τρένο στον σιδηρόδρομο της Ρωσίας έγινε εμμονή. Αυτό ήταν το τρένο του Βλαντιμίρ Πούτιν που παρακολουθούσε νυχθημερόν σαν σπάνιο, ντροπαλό τέρας.

Για την ακρίβεια ο 31χρονος Κορότκοφ πέρασε πολλά χρόνια παρακολουθώντας και φωτογραφίζοντας το ειδικό, πολυτελές, θωρακισμένο τρένο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν ο πρώτος λάτρης του είδους που δημοσίευσε μια φωτογραφία του τρένου στο διαδίκτυο, το 2018.

«Οι απλοί θνητοί δεν ταξιδεύουν με τέτοιο τρένο», είχε γράψει τότε ο ίδιος, σύμφωνα με την Washington Post.

Ο εντοπισμός και η φωτογράφηση του τρένου ήταν τρομακτική και συνάμα συναρπαστική. Για τον Κορότκοφ, ήταν σαν ένα «τρένο φάντασμα», με μυστικό πρόγραμμα δρομολογίων, χωρίς αναγνωριστικούς αριθμούς ατμομηχανής, ενώ τα παράθυρά του ήταν πάντα κλειστά.

Τουλάχιστον ένα από τα βαγόνια είχε έναν ασυνήθιστο θόλο στην κορυφή, το οποίο πιστεύεται ότι φιλοξενεί ειδικό εξοπλισμό για επικοινωνίες.

«Είχα βυθιστεί στο χόμπι μου. Προσπάθησα να βγάλω πραγματικά σπάνιες φωτογραφίες. Και για εμένα, η πρόκληση ήταν τόσο μεγάλη που δεν σκεφτόμουν τις συνέπειες», παραδέχθηκε μιλώντας στην αμερικανική εφημερίδα.

Όλοι γνωρίζουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ιδιαίτερα προσεκτικός- οι επικριτές του τον χαρακτηρίζουν και παρανοϊκό- σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εγκατέστησε ένα «τούνελ απολύμανσης» στην κατοικία του, για τους επισκέπτες.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου ο Κορότκοφ και άλλοι λάτρεις των τρένων παρατήρησαν μια απότομη αύξηση στη χρήση του προεδρικού τρένου. «Τρέχει σαν τρελό και όλα τα άλλα τρένα με προγραμματισμένα δρομολόγια ανοίγουν δρόμο για αυτό», έγραψε ο 31χρονος στο blog του το 2021.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Πούτιν φαίνεται ότι το χρησιμοποιεί ακόμη περισσότερο, κάτι που έκανε το τρένο αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος για τα ρωσικά ερευνητικά ΜΜΕ.

Ο Πούτιν χρησιμοποιεί ολοένα περισσότερο το τρένο από το 2021, επειδή δεν μπορεί να εντοπιστεί όπως τα αεροπλάνα, ανέφερε το Dossier Center, που έχει έδρα στο Λονδίνο και συνδέεται με τον επικριτή του Κρεμλίνου Μιχαΐλ Κοντορκόφσκι, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή κοντά στην προεδρία.

Τον προηγούμενο μήνα, το ρωσικό Proekt έγραψε πως έχουν κατασκευαστεί μυστικοί σταθμοί και γραμμές σύνδεσης σε περιοχές που επισκέπτεται συχνά ο Πούτιν, μεταξύ άλλων στο Νόβο Ογκάριοβο έξω από τη Μόσχα το 2015, στο Σότσι το 2017 και στο Βαλντάι το 2019.

Ο Μιχαΐλ Κορότκοφ αγαπά τα τρένα από παιδί. Όλα ξεκίνησαν όταν πήρε δώρο από τους γονείς του ένα παιχνίδι σιδηρόδρομο.

Μεγάλωσε στο Ντεντόβσκ, μια μικρή πόλη δυτικά της Μόσχας και τη δεύτερη χρονιά στο πανεπιστήμιο, όταν δεν είχε ακόμη δικό του υπολογιστή, δημιούργησε το blog του, με σλόγκαν «στους σιδηρόδρομους με αγάπη».

Έδωσε την ψυχή του στο blog, ένα «κολοσσιαίο και επίπονο έργο», όπως το χαρακτηρίζει. Έκανε μεγάλες βόλτες στην εξοχή, με το ποδήλατο ή πεζοπορώντας, αναζητώντας ενδιαφέροντα τρένα και αεροπλάνα.

🔴 Vladimir Putin has been using a special armoured train to travel around Russia as he steps up his personal security amid the war in Ukraine, according to local media reports https://t.co/XkWjwbEr4K

— The Telegraph (@Telegraph) February 14, 2023