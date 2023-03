Μία απίστευτη υπόθεση ήρθε στο φως στις ΗΠΑ καθώς μία γυμνάστρια κατηγορείται πως εξανάγκαζε έναν 16χρονο μαθητή, ο οποίος έβγαινε με την κόρη της σε μία σεξουαλική σχέση ετών καθώς φέρεται πως χειραγωγούσε τον ανήλικο ώστε να κάνουν συνεχώς σεξ.

Όπως αναφέρει Daily Mail, η 45χρονη Τζένιφερ Χόκινς ήταν προπονήτρια τσιρλίντερς στα δημόσια σχολεία Μουρ στην Οκλαχόμα ωστόσο μετά τις αποκαλύψεις απομακρύνθηκε από τη θέση της.

Η Χόκινς σύμφωνα με τοις Αρχές κατηγορείται πως βίασε τον 16χρονο περισσότερες από 300 φορές. Το θύμα που σήμερα είναι 21 ετών, έχει πλέον αποφοιτήσει και βρίσκεται σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης στην Καλιφόρνια, από όπου στις 27 Ιανουαρίου έστειλε μία επιστολή στην αστυνομία στην οποία ανέφερε πως η σχέση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2017.

Η 45χρονη αρχικά αρνήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση, αλλά στη συνέχεια κλαίγοντας «παραδέχθηκε το λάθος της και πως ότι είχε σεξουαλικές επαφές» με τον ανήλικο, ωστόσο όταν ρωτήθηκε πόσες φορές συνέβη αυτό, ανέφερε πως δεν ήξερε αλλά ότι ήταν πολλές φορές.

A Moore, Oklahoma Public Schools cheerleading coach has been fired and arrested after allegedly engaging in a sexual relationship with a student for five consecutive years.

