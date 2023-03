Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαντιάγο στην Χιλή, κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης ληστείας σε ένα θωρακισμένο φορτηγάκι, το οποίο επρόκειτο να παραλάβει 32,5 εκατομμύρια δολάρια, προερχόμενα από το Μαϊάμι.

Τα χρήματα μεταφέρονταν από ένα αεροσκάφος της εταιρείας Latam και επρόκειτο να τα παραλάβουν υπάλληλοι της τοπικής εταιρείας υπηρεσιών ασφαλείας Brinks, όταν ένοπλοι ληστές προσπάθησαν να τα αρπάξουν.

Επενέβησαν αστυνομικοί και τους απώθησαν, ανέφερε ο εισαγγελέας Εντουάρντο Μπαέσα, που έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης.

Ένας εργαζόμενος στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC) και ένας από τους δράστες σκοτώθηκαν στην ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε.

1/ 🚨🇨🇱💥 – Shooting on the runway of the #Santiago de #Chile Airport. Robbers tried to steal 32 million from an armored truck. 1 officer dead (you can see on the video when another officer performs CPR) and 1 robber dead. pic.twitter.com/lneBrIN0FT

— The informant (@theinformantofc) March 8, 2023