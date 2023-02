Οδηγός φορτηγού συνελήφθη σήμερα, Δευτέρα στην περιοχή του Μπρούκλιν, αφού ανέβηκε σε πεζόδρομο και χτύπησε τουλάχιστον τρεις πεζούς, σύμφωνα με την Αστυνομίας της περιοχής.

Αστυνομικοί φέρεται πως νωρίτερα είχαν σταματήσει τον δράστη για έλεγχο, κάτι που εκείνος αρνήθηκε και τράπηκε σε φυγή. Στην προσπάθειά του αυτή, ανέβηκε σε έναν πεζόδρομο και παρέσυρε πολίτες. Άγνωστος παραμένει ακόμη ο συνολικός αριθμός των τραυματιών.

Λίγο μετά τη σύλληψη, ο Τζάστιν Μπράναν, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί την περιοχή ανέφερε ότι το περιστατικό «φαινόταν τυχαίο, αλλά προφανώς έγινε επίτηδες».

«Αυτός ο οδηγός ήξερε τι έκανε, ήξερε ότι χτυπούσε ανθρώπους», είπε ο Μπράναν, προσθέτοντας ότι όταν ο οδηγός ανασύρθηκε, είπε στην αστυνομία: «Θέλω να πεθάνω».

Η αστυνομία ερεύνησε το φορτηγό και δεν βρήκε τίποτα ύποπτο, ανέφεραν πηγές. Δεν υπάρχουν πρόσθετες αξιόπιστες απειλές, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ έγραψε στο Twitter ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

I have been briefed on the developing situation in Brooklyn. My team is coordinating with @nyspolice and @NYPDNews, and are ready to provide any assistance needed as the investigation continues.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) February 13, 2023