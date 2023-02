Οι Κάνσας Σίτι Τσιφς του Τζορτζ Καρλαύτη επικράτησαν των Φιλαντέλφια Ιγκλς με 38-35 και κατέκτησαν το Super Bowl στον τελικό του NFL.

MVP του τελικού ήταν ο Πάτρικ Μαχόουμς που έγινε ο νεότερος ο οποίος φτάνει τις δύο κατακτήσεις Super Bowl και τα δύο βραβεία MVP.

Ωστόσο, ιστορία έγραψε και ο 21χρονος Έλληνας άσος των Τσιφς αφού είναι ο δεύτερος μετά τον Κρις Μαραγκό το 2018 που κατακτά το Super Bowl. Μάλιστα, ο Τζορτζ Καρλαύτης έγινε ο πρώτος Έλληνας που το πετυχαίνει ενώ έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.

Ο Καρλαύτης ευτύχησε να πανηγυρίσει τον τίτλο στην πρώτη του χρονιά στη Λίγκα, αφού είχε επιλεγεί από τους Τσιφς στο Νο30 του περσινού Draft.

Οι Αμερικανοί τον συγκρίνουν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και του έχουν δώσει και το προσωνύμιο του, «Greek Freak»

Ο Τζορτζ Καρλαύτης μετά τον τελικό έκανε μια λιτή, αλλά γεμάτη νόημα ανάρτηση: «Ευλογημένος».

We got it back 🏆 pic.twitter.com/8bNZyeBF4h

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 13, 2023