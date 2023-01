Στην εκτέλεση δι απαγχονισμού του Βρετανοϊρανού Αλιρεζά Ακμπαρί, προχώρησε η Τεχεράνη, αφού τον καταδίκασε σε θάνατο με τη κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Βρετανίας.

Την είδηση μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν το πότε και το πώς.

«Ο Αλιρεζά Ακμπαρί, που καταδικάστηκε σε θάνατο με τις κατηγορίες της διαφθοράς επί της γης και εκτεταμένων ενεργειών κατά της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της χώρας μέσω κατασκοπείας για τις υπηρεσίες πληροφοριών της βρετανικής κυβέρνησης…εκτελέστηκε», ανέφερε το πρακτορείο Mizan μέσω Twitter.

Στο twitter επίσης κυκλοφόρησε βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του Ακμπάρι, με ημερομηνία 13/01.

🇮🇷🇬🇧 Iran just executed British spy Alireza Akbari who provided important information in Iran’s military, nuclear, diplomatic and regional policies to the British intelligence service years ago. pic.twitter.com/VwOqyXrx3J

