«Άκυρη» θα πρέπει να θεωρείται η συμφωνία Λιβύης και Τουρκίας για εξερεύνηση υδρογονανθράκων, μετά από απόφαση που εξέδωσε διοικητικό δικαστήριο της Λιβύης.

Σύμφωνα με το Reuters, το εφετείο που εξέδωσε την απόφαση για ακύρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση της Τρίπολης να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Όπως τονίζει το Libya Review, το Διοικητικό Δικαστήριο Τρίπολης, αποφάνθηκε υπέρ της αναστολής της διμερούς συμφωνίας για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και το φυσικού αερίου που είχαν συνυπογράψει Τουρκία και Λιβύη στις 3 Οκτωβρίου 2022 καθώς η υπογραφή μιας τέτοιας απόφασης δεν μπορεί να γίνει από την προσωρινή κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας.

«Απαγορεύεται στην προσωρινή κυβέρνηση να υπογράφει με οποιονδήποτε τρόπο συμφωνίες υπό την κυριαρχία του κράτους της Λιβύης, επί της χερσαίας, θαλάσσιας και εναέριας επικράτειάς του, καθώς επίσης και συμφωνίες για την οριοθέτηση των συνόρων ή την εκμετάλλευση φυσικών στρατηγικών πόρων, εκτός εάν εγκριθεί από το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο», σημειώνει στην απόφασή του το λιβυκό δικαστήριο.

#BREAKING

Tripoli court rules in favour of suspending the implementation of the Turkey-Libya energy exploration deal.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/X7VW4NThZV

— Libya Review (@LibyaReview) January 10, 2023